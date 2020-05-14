  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce’de polisten uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde iki ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:18:52 -
Düzce’de polisten uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde iki ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şahıs yakalandı. 2 kişi tutuklandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyon Kiremitocağı Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 9 parça halinde satışa hazır vaziyette 58 gram esrar ele geçirildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Narkotim ekiplerinin ikinci operasyonu ise Çay Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Uyuşturucu Madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, aracında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 5 parça halinde satışa hazır vaziyette 28 gram metamfetamin maddesi, 2 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar Uyuşturucu Madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. 1 Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında da ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Adli işlem yapılan şahsın üzerinden de bir miktar metamfetamin maddesi bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı