  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Düzce'de peş peşe 12 deprem meydana geldi!
Gündem

Düzce'de peş peşe 12 deprem meydana geldi!

Düzce’de dün saat 15.40’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından, 12 artçı deprem daha kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:34:00 -
Düzce'de peş peşe 12 deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ölçülen verilere göre, Düzce’de 5.0 şiddetindeki depremin ardından 12 ayrı artçı deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 15.40’da ki 5.0 şiddetindeki depremin yanı sıra, Gölyaka, Çilimli, Islahiye, Köprübaşı Ömerefendi, Döngelli köyleri merkez üssü olan 1.6, 1.5, 4.3, 1.6, 1.4, 1.1, 3.9, 1.7, 1.1, 1.3, 1.1 ve 1.0 şiddetinde 12 ayrı artçı sarsıntı gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'li Cahit Özkan: Japonya dolarla bir mukayese yapıyor mu?
Ekonomi

AK Parti'li Cahit Özkan: Japonya dolarla bir mukayese yapıyor mu?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ekonomi ve dolar kurundaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Japonya, dolar karşısında kendi ..
Medya

"Alparslan: Büyük Selçuklu"da Fahriye Evcen uludu, sosyal medya koptu! İşte ulumasının nedeni

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolünde yer alan Fahriye Evcen'in uluduğu sahne sosyal medyada gündem oldu.

Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi
Dünya

Kan kaybeden Fransa defolup gidiyor! Stratejik üsten çekildi

Fransa'nın, Mali'nin kuzeyinde yer alan Tessalit şehrindeki stratejik öneme sahip askeri üsten çekildiği duyuruldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay