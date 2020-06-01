Düzce’de okullarda LGS temizliği

DÜZCE (İHA) – Tüm yurt genelinde olduğu gibi Düzce’de de 20 Haziranda gerçekleştirilecek olan LGS için okulların dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ertelenen LGS sınavı, 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Düzce’de de bir çok okulda gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı için okullarda dezenfekte çalışmaları başladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri tarafından yürütülen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler için sıralarda da düzenleme çalışmaları yapılıyor.