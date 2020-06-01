  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce’de okullarda LGS temizliği

DÜZCE (İHA) – Tüm yurt genelinde olduğu gibi Düzce’de de 20 Haziranda gerçekleştirilecek olan LGS için okulların dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:16:11 -
Düzce’de okullarda LGS temizliği

DÜZCE (İHA) – Tüm yurt genelinde olduğu gibi Düzce’de de 20 Haziranda gerçekleştirilecek olan LGS için okulların dezenfekte çalışmaları başlatıldı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında ertelenen LGS sınavı, 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Düzce’de de bir çok okulda gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı için okullarda dezenfekte çalışmaları başladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri tarafından yürütülen dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler için sıralarda da düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı