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Aktüel

Düzce'de oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

Şüpheli polise teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:05:42 -
Düzce'de oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarıyayla köyünde yaşayan Nihat H, sabah erken saatlerde oğlu Engin H'den (36) ahırdaki hayvanlara yem vermesini istedi.

Baba ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Engin H, evde bulunan av tüfeğini alarak Nihat H'ye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nihat H'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Engin H. ise olay yerinden kaçtı.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nihat H'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Engin H. ise Akçakoca Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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