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Düzce'de ne yağmur yağdı ne sel oldu ama sokaklar göle döndü!

Düzce'de, ana su şebekesi hattının patlaması sonucu sokaklar göle döndü, 10'a yakın evi su bastı.

05 Ekim 2018 Cuma 10:05
Düzce'de ne yağmur yağdı ne sel oldu ama sokaklar göle döndü!

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Asar Deresi kıyısındaki ana su şebekesi, bugün saat 06.30 sıralarında patladı. Fatih, Vural ve Dere sokaklar göle döndü, 10'a yakın evi su bastı. Su baskını yaşanan evlerdekiler, Asar Deresi'nin taştığını sandı. Ancak bir süre sonra kente su veren ana su borusunun patladığı anlaşıldı. Suyun dolduğu evlerde, eşyalar kullanılmaz hale geldi. Sokaklarda ise yürümek mümkün olmadı. Bir süre sonra bölgeye ulaşılan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, suyu kesti. Ev sahipleri, suları, etraftan buldukları su tahliye motorları ile tahliye etmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekipleri de su tahliyesine başladı. Evlerini su basan bazı kadınların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Evini su basan bir kişi, "Saat 06.30 sıralarında su sesini duyduk. Biz önce yağmur yağıyor ve Asar Deresi taştı sandık. Ancak anladık ki ana su borusu patlamış. Altyapı da yetersiz olduğu için sular evlere kadar girdi" dedi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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