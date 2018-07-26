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Düzce'de "Millet Kıraathanesi" hizmete açıldı!

Düzce Valiliği'nin hazırladığı "Millet Kıraathanesi" hizmete açıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 19:07
Düzce'de "Millet Kıraathanesi" hizmete açıldı!

Düzce İl Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan alandaki Millet Kıraathanesi'nde, kitap okumaya gidenlere ücretsiz ikramda bulunuluyor.

24 saat hizmet verecek

Açılışın ardından vatandaşların ilgisiyle hizmete başlayan kıraathane, 24 saat hizmet usulü ve çay-çorba ikramıyla sohbet merkezi olacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, geçmişten gelen kıraat geleneğinin geleceğe aktarılması için Millet Kıraathanesi'nin hizmete girdiğini söyledi.

"İlin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak"

Kıraathanenin 7 gün 24 saat açık olduğunu belirten Resul Taştan, şunları anlattı:

"Millet Kıraathanemiz gün boyunca çay ve çorba ikramı ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Gözlemlediğim kadarıyla gündüz vakti öğrenciler, akşam saatlerinde vatandaşlarımız buraya geliyor. Buraya gelen hem kitap okuyor hem de sakin bir ortamda sohbet ediyor. Bu alan ilin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlayacaktır." 

"Uygulamadan son derece memnunuz"

Kıraathaneyi kullananlardan Zeynep Alpsoy, kütüphanelerin haricinde yapılan kıraathanelerin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

"Bu uygulama çok güzel oldu. Kütüphanelerde sessiz, sakin bir şekilde ders çalışıp konularımızı tarıyoruz, Millet Kıraathanesi'nde sohbet ediyoruz. Yeri geldiğinde çay ve çorba içebiliyoruz. Uygulamadan son derece memnunuz." 

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 19:07
  1. Düzce

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