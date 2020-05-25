  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 150 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-25 00:07:23 -
Düzce'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 150 kişiye para cezası

DÜZCE (AA) - Düzce'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 150 kişiye toplam 472 bin 500 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, salgınla mücadele kapsamında 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 23 Mayıs Cumartesi saat 00.00'dan 24 Mayıs saat 17.00'ye kadar kent merkezinde emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde 150 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiği belirlendi.

Bu kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı