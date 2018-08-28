Düzce'de kıyıya vurdu! Gören hemen haber verdi

Akçakoca Kale Plajı yakınında kıyıya vuran yaklaşık 2 metre boyundaki yunusu gören bölgede görevli cankurtaranlar, durumu yetkililere bildirdi.

Üzerinde herhangi bir yaraya rastlanmayan yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki yunusun, yetkililerce gerekli araştırmanın ardından gömüleceği belirtildi. Öte yandan yıl içerisinde bölgede telef olarak kıyıya vuran dördüncü yunus olduğu öğrenildi.