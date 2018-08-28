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Düzce'de kıyıya vurdu! Gören hemen haber verdi

Akçakoca ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

28 Ağustos 2018 Salı 18:52
Düzce'de kıyıya vurdu! Gören hemen haber verdi

Akçakoca Kale Plajı yakınında kıyıya vuran  yaklaşık 2 metre boyundaki yunusu gören bölgede görevli cankurtaranlar, durumu  yetkililere bildirdi.

Üzerinde herhangi bir yaraya rastlanmayan yaklaşık 150 kilogram  ağırlığındaki yunusun, yetkililerce gerekli araştırmanın ardından gömüleceği  belirtildi. Öte yandan yıl içerisinde bölgede telef olarak kıyıya vuran dördüncü  yunus olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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