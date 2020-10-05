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Aktüel Düzce'de kestane toplarken uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
Aktüel

Düzce'de kestane toplarken uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:26:50 -
Düzce'de kestane toplarken uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kestane toplarken uçuruma yuvarlanarak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan kestane toplamak için Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyüne gelen Erdem Bilgin, dağlık alanda kestane toplarken dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlanan Bilgin yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin'i Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sol kolu kırılan Bilgin'in tedavisi devam ediyor.

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