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Aktüel Düzce'de kamyonet kasasında kumar oynayanlara para cezası
Aktüel

Düzce'de kamyonet kasasında kumar oynayanlara para cezası

İçerideki ışığın dışarıya yansımaması için kamyonet kasasının özel malzemelerle kapatıldığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:59:55 -
Düzce'de kamyonet kasasında kumar oynayanlara para cezası

DÜZCE (AA) - Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kamyonet kasasında kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'da başlamasının ardından dün Tokuşlar Mahallesi'nde park halindeki kapalı kasa kamyonetin dorsesine girenlerin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonetin kasasını kontrol ettiklerinde 8 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları incelemede, içerideki ışığın dışarıya yansımaması için kamyonet kasasının özel malzemelerle kapatıldığını belirledi.

Kamyonet kasası içindeki malzemeler ile bir miktar paraya el koyan ekipler, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

Kamyonet trafikten men edilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.

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