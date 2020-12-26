Düzce'de kalitesiz kömür kullanan 3 işletmeye cezai işlem uygulandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de hava kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, uygunsuz kömür kullandığı belirlenen 3 işletme hakkında cezai işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hem sanayi kaynaklı hem de ısınma kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Vali Cevdet Atay'ın talimatıyla denetimler devam ediyor.

Kentte hava emisyonuna tabi işletmeler düzenli olarak denetleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlara emisyon ölçümlerinin yaptırılarak ölçüm sonucunda hazırlanan raporlar incelendi.

Denetim ekiplerince kentte ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla 45 kanatlı hayvancılık işletme tesisinde inceleme yapıldı.

Aykırı kömür yakımı tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Meteorolojik ve atmosferik faktörlerin zaman zaman ilin hava kalitesi üzerinde olumsuz anlamda baskına rağmen hava kirliliğine sebep olan kaynakların kontrolü ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi için tedbirler alınarak denetimlere ağırlık verileceği bildirildi.

Hava kirliliğiyle mücadelede yapılan bütün çalışmalara vatandaşların da destek vermesi istendi.