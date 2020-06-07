  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'de jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaptı

İkiz plakalı olduğu belirlenen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:11:38 -
Düzce'de jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaptı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, rutin denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, ikiz plakalı olduğu belirlenen G.S'nin kullandığı aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında Edilli köyünde yoldan çıkan otomobil fındık bahçesine girdi.

Kazadan yara almadan kurtulan G.S, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Otomobil, bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı