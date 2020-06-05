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Aktüel

Düzce'de itfaiyeden yılan operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:01:07 -
Düzce'de itfaiyeden yılan operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de apartmanın bodrum katına girerek vatandaşları heyecanlandıran 1,5 metre boyundaki yılanı itfaiyeciler yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katına yılanın girdiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, yılanın yerini tespit ederek bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Ekipler, yaklaşık 1,5 metrelik yılanı ormanlık alana götürüp doğal ortamına bıraktı.

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