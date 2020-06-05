Düzce'de itfaiyeden yılan operasyonu
DÜZCE (AA) - Düzce'de apartmanın bodrum katına girerek vatandaşları heyecanlandıran 1,5 metre boyundaki yılanı itfaiyeciler yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katına yılanın girdiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.
Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, yılanın yerini tespit ederek bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
Ekipler, yaklaşık 1,5 metrelik yılanı ormanlık alana götürüp doğal ortamına bıraktı.