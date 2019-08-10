Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Recep Akıncı (23) yönetimindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin idaresindeki 06 GD 6266 plakalı otomobil, Yığılca-Düzce kara yolunun Aksu mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Söz konusu otomobilde bulunan ve sürücüyle aynı isimdeki Recep Akıncı'nın yanı sıra Feyzi ve Ferdi İnci, diğer aracın sürücüsü Engin ve yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Akıncı'nın cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

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