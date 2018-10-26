Düzce'de iki katlı ahşap yangında kül oldu!

Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesi Merkez Mahalle'de, Kerim Özdemir'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aniden büyüyen ve evin tamamını saran yangına vatandaşların müdahalesi yetmeyince, itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Çilimli ve Düzce itfaiye ekiplerince evin tamamını saran yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmasında biri itfaiye eri 2 kişi dumandan etkilendi. Söz konusu 2 kişi olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ambulansına alınarak tedavi edildi.

Öte yandan, olay yerine gelen Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve mağdur olan aileye en kısa sürede yardım edileceğini söyledi.