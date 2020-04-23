Düzce’de hayır çarşısı oluşturuluyor

DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın himayesinde Düzce’de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere Müftülük bünyesinde oluşturulan heyetin çalışmaları neticesinde, bölgeye has nitelikleri olan bir "Hayır Çarşısı" oluşturulmasına karar verildi.

Hayır Çarşısı Projesi kapsamında yapılan açıklamada “Hayırseverler yapacakları ayni yardımları oluşturulan çarşıya bizzat getirmekte, nakdi yardımları ise Türkiye Diyanet Vakfı Düzce Şubesi’nin ilgili hesabına aktarmak suretiyle katılabilmektedirler. Hayır çarşısına getirilen yardımlar, görevli personel tarafından market düzeninde hazırlanmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin tespiti ise ihtiyaç sahibi olduğunu mahallinde bulunan din görevlisine beyan eden vatandaşlarımızın adresine ilgili din görevlisinin gitmesi suretiyle yerinde tespit edilmektedir. İhtiyaç sahibi olan aileler için elektronik ortamda oluşturulan form ile, yardım talebinde bulunan vatandaşımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Belediye Başkanlığı ve benzeri kurumlardan yardım alıp almadığı tespit edilebilmektedir. Oluşturulan sistem sayesinde çok ihtiyacı olandan, az ihtiyacı olana doğru sıralama yapılıp ailenin durumu ve ihtiyaçları da dikkate alınarak yardım paketleri hazırlanmakta ve formu dolduran din görevlisi tarafından ihtiyaç sahibi ailenin evine teslim edilmektedir” denildi.

Hayır Çarşısı Projesi kapsamında, Düzce genelinde 300 ailenin başvurusu alınmış olup, bugün itibariyle 100 aileye yardım paketlerinin teslim edildiği bildirildi.