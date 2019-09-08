0553 313 94 23

Düzce'de halk otobüsünde yangın

08 Eylül 2019 Pazar 12:36
Düzce'de halk otobüsünde yangın

DÜZCE (AA) - Düzce'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.

Kalıcı Konutlar-Şehir Merkezi seferini yapan Dursun Usoğlu yönetimindeki 81 DP 753 plakalı Düzce Belediyesine ait denetimli özel halk otobüsünün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark ederek otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye ederek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın otobüste hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle Kalıcı Konutlar-Şehir Merkezi güzergahında aksayan trafik akışı ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Yolcular, başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:36
  1. Düzce
  2. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçek'ten EYT'nin mimarı Okuyan'a zor soru: Şerefsiz birisin, öyle mi?
    1. Gökçek'ten EYT'nin mimarı Okuyan'a zor..
    2. "İnanıyorum ki Süleyman Şah'ın aziz..
    3. (Özel) Balıkçılar umduklarını..
    4. Mardin’de 3 terörist silahları ile..
    5. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı..
    6. Sakarya’da sahilde iskelet bulundu
    7. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu..
    8. Otomobil ile hafriyat kamyonu..
    9. Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ..
    10. FETÖ'nün, TSK'deki "kripto..
    11. Yenikapı tiyatrosu sona erdi.....
    12. HDP İl binası önünde eylem yapan aile..
    13. 12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler..
    14. Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı’nda..
    15. Bağçeşme itfaiye binasının kaba..
    16. Aşure nasıl yapılır? | Aşure tarifi
    17. Başkan Şayir, Zabıta Haftası’nı kutladı
    18. Kısaslı vatandaşlardan Canpolat’a..
    19. Düzce'de halk otobüsünde yangın
    20. İzmit Belediyesi’nden ilaçlama mesaisi
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'