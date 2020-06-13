  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce’de Gençlik Merkezi bireysel kullanıma açıldı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında kapatılan Düzce Gençlik Merkezi, Normalleşme süreci kapsamında bireysel kullanıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:28:43 -
Düzce’de Gençlik Merkezi bireysel kullanıma açıldı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında kapatılan Düzce Gençlik Merkezi, Normalleşme süreci kapsamında bireysel kullanıma açıldı. Gençler, merkeze giderek sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak faaliyetlerden yararlanmaya başladı.


Korona virüs salgını nedeni ile kapatılan Düzce Gençlik Merkezi bireysel kullanıma açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran itibari ile başlattığı normalleşme süreci kapsamında Düzce Gençlik Merkezi’de tüm önlemleri ve tedbirlerini aldı. Merkezin kütüphanesinde, oturma alanlarında sosyal mesafe kuralları uygulandı. Fiziksel mesafeye uygun alanlar oluşturuldu. Gençlerin kullanımında olan faaliyet odalarına dezenfektenler yerleştirildi. Ayrıca, merkez belirli saat aralığında da temizlenerek bireysel olarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı