Düzce’de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Düzce’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.
Kaza, Düzce D100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu istikametinde seyir halinde olan Fatih K. idaresindeki 81 FH 003 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Selami Y. yönetimindeki 81 BV 260 plakalı Renault marka otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, Fikret K. idaresindeki 81 FM 190 plakalı Hyundai marka hafif ticari araca ve Aykut S. kontrolündeki 81 FK 575 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.