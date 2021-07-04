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Gündem Düzce’de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Düzce’de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzce’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 02:40:00 -
Düzce’de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Düzce D100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu istikametinde seyir halinde olan Fatih K. idaresindeki 81 FH 003 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Selami Y. yönetimindeki 81 BV 260 plakalı Renault marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, Fikret K. idaresindeki 81 FM 190 plakalı Hyundai marka hafif ticari araca ve Aykut S. kontrolündeki 81 FK 575 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

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