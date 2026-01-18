  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK Suriye’den kovuluyor Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti! CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar Bahçeli’den Suriye çıkışı: SDG terör örgütüdür, Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir İstanbullu eve hapsoldu: Tipi etkisini artırıyor, yarın daha zor olacak Bakan Kurum 9 şehrin daha kura takvimini açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 45 bin konut daha sahibini buluyor Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye! PYD Eş başkanı SDG’nin sürülmesini Türkiye’ye bağladı Suriye’yi Şam değil Türkiye yönetiyor Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’ Çelikkubbe'nin "görünmeyen silahı”gücünü herkese gösterdi. Ejderha oyuna girdi
Yerel Düzce'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü
Yerel

Düzce'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Düzce'de feci kaza! Araçlar hurdaya döndü

Düzce'de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Düzce-Gölyaka yolu Üçyol mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Gölyaka istikametine seyir halinde olan Z.T. idaresindeki 81 AFP 234 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen M.Ö. idaresindeki 34 RH 9369 plakalı otomobil kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle iki araç hurdaya dönerken, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, her iki araçta bulunan 7 yaralıyı olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebiyle kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

5 ilde tefecilere operasyon yapıldı
5 ilde tefecilere operasyon yapıldı

Gündem

5 ilde tefecilere operasyon yapıldı

Kan emici tefecilere operasyon
Kan emici tefecilere operasyon

Gündem

Kan emici tefecilere operasyon

Antalya'da feci kaza: Kamyon çöp kamyonunu devirdi!
Antalya'da feci kaza: Kamyon çöp kamyonunu devirdi!

Yerel

Antalya'da feci kaza: Kamyon çöp kamyonunu devirdi!

Bingöl-Erzurum yolunda feci kaza: Buzda kayan tıra otobüs çarptı!
Bingöl-Erzurum yolunda feci kaza: Buzda kayan tıra otobüs çarptı!

Yerel

Bingöl-Erzurum yolunda feci kaza: Buzda kayan tıra otobüs çarptı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23