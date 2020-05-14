Düzce'de fabrika yangını söndürüldü
Dumandan etkilenen iki işçi sağlık personelince ayakta tedavi edildi
DÜZCE (AA) - Düzce'de bir orman ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyköy beldesinde bulunan Düzce 1. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri üreten fabrikanın silo bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bacadan dumanların yükseldiğini gören işçiler, yangına müdahale etti.
Kısa sürede bacanın tamamını saran yangını kontrol altına alamayan işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.
Ekipler, fabrikanın iç kısmını tamamen saran dumanı da hava tahliye hortumlarıyla dışarıya çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.
Öte yandan yangında dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.