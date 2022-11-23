Düzce'de Deprem: Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı
Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam 22 yaralının olduğunu bir kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Düzce'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası Düzce'de elektrikler kesildi. İnternete erişimde sorunlar yaşanıyor.
Deprem bölgesinden canlı yayına bağlanan DHA muhabiri: “Elektrikler kesik. Düzce’de vatandaşlar sokakta. İnternet yok. Telefon çok zor çekiyor. Herkes panik halde.” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun." dedi.