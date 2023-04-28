  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Düzce'de denizin rengi değişti
Gündem

Düzce'de denizin rengi değişti

Yeniakit Publisher
2023-04-28 16:36:00 -
Düzce'de denizin rengi değişti

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağış sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden yağış nedeniyle derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

Denizin renginin kahverengiye dönmesi, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!
İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!

Gündem

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Gündem

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller
Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Gündem

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali
Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Gündem

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

MİT'in Türkiye'ye getirdiği terörist cezasını buldu
MİT'in Türkiye'ye getirdiği terörist cezasını buldu

Gündem

MİT'in Türkiye'ye getirdiği terörist cezasını buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23