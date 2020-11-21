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Aktüel Düzce'de çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü
Aktüel

Düzce'de çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:36:56 -
Düzce'de çatıdaki güvercinleri kovalarken beşinci kattan düştüğü iddia edilen çocuk öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de 5 katlı apartmanın çatısındaki güvercinleri kovalarken beton zemine düştüğü iddia edilen Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nusrettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada ailesiyle yaşayan Mod Taha Ahmet Ali Khefi (14), iddiaya göre binanın çatısındaki güvercinleri kovalamaya çalıştı.

Üzerine çıktığı plastik bölümün kırılması üzerine beşinci kattan beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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