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Aktüel

Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren iki kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:43:06 -
Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren iki kişi hastaneye kaldırıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren iki kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Melenağzı mevkisinde bir kamp alanında denize giren Berke Aygün ve Murat Erkan, suyun derinliği boylarını geçince çırpınmaya başladı.

Aygün'ün ve Erkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören cankurtaran ve çevredekiler, kurtarma çalışması başlattı.

Kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Aygün ve Kaya, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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