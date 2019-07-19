Düzce'de bir kişinin cesedine ulaşıldı Düzce'de yaşanan sel felaketinde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor.

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