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Aktüel

Düzce'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:03:18 -
Düzce'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ö, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Samet Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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