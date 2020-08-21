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Aktüel Düzce'de banka aracının çarptığı yaya öldü
Aktüel

Düzce'de banka aracının çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:05:36 -
Düzce'de banka aracının çarptığı yaya öldü

DÜZCE (AA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde, bir bankaya ait hafif ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

Düzce -Yığılca Yolu Aksu Mahallesi mevkisinde su alıp yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Güler'e Seçkin Aksu'nun kullandığı 06 BRU 287 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Ağır yaralanan Güler'in yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin Yığılca İlçe Devlet Hastanesine kaldırdığı Güler, burada yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Güler, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Aksu ise gözaltına alındı.

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