  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 24 bin 673 kök Hint keneviri ve 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:21:48 -
Düzce'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'de jandarma ekipleri, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaynaşlı ilçesi Çamoluk köyünde yaşayan Ç.A'yı (66) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin evi ve tarlasına operasyon düzenledi. Bahçede 24 bin 673 kök Hint keneviri, ev ve eklentilerinde ise 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı