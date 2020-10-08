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Aktüel Düzce'de araçtan çalınan 80 bin lirayı jandarma buldu
Aktüel

Düzce'de araçtan çalınan 80 bin lirayı jandarma buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:06:22 -
Düzce'de araçtan çalınan 80 bin lirayı jandarma buldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde, park halindeki araçtan çalınarak kayaların arasına saklanan 80 bin lira, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

T.C, 80 bin lira parayla T.Ş. ve M.T. ile fındık almak için Dibektaş köyüne geldi.

Aracı orman yoluna park eden T.C. ve beraberindekiler, fındıklık alana gitti.

T.C. daha sonra il merkezine döndüğünde paranın araçta olmadığını fark etti.

Dibektaş köyüne dönerek parayı arayan T.C, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde güzargah üzerindeki tüm güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Ekipler 3 kişinin hesap hareketlerini takibe alırken, aracın park edildiği bölgede de saha taraması gerçekleştirdi.

Karakolda çapraz sorguya alınan M.T, parayı kayaların arasına sakladığını söyledi.

Jandarma ekipleri, gösterilen yerde buldukları 80 bin lirayı T.C'ye teslim ederken, M.T'yi gözaltına aldı.

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