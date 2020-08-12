  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'de 15 dönüm fındık bahçesi ile 10 dönüm ormanlık alan yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:48:02 -
Düzce'de 15 dönüm fındık bahçesi ile 10 dönüm ormanlık alan yandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de Yığılca ilçesinde çıkan yangında, 15 dönümlük fındık bahçesi ile 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Aydınyayla köyü Göynük mevkisindeki fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da katıldığı yangında, yaklaşık 15 dönümlük fındık bahçesi ile 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu
Aktüel

Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 8-10 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucu 814 sürücünün belgesine geçici olarak ..
ASELSAN'dan müthiş başarı! Durdurulamıyor
Teknoloji

ASELSAN'dan müthiş başarı! Durdurulamıyor

Savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan ASELSAN 13 milyardan fazla cirosuyla Capital500 listesine 35’inci sıradan girdi. 2019 yılına..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı