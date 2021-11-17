Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5,2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Düzcelileri tedirgin eden depremin ardından yıkılan, hasar alan bina olup olmadığı merak ediliyor.

Düzce yıkılan hasarlı bina var mı? Düzce artçılar devam ediyor mu?

5 şiddetindeki depremin hemen ardından 4,3 şiddetinde bir artçı kaydedildi. Düzce Valisi yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, "Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.