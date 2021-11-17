  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Düzce yıkılan hasarlı bina var mı? Düzce artçılar devam ediyor mu?
Gündem

Düzce yıkılan hasarlı bina var mı? Düzce artçılar devam ediyor mu?

Düzce son dakika | Saat 15.40’da Düzce merkezli 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul’da da hissedildi. Pek çok kişi Düzce’de hasarlı bina olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, artçılar sürüyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:31:00 -
Düzce yıkılan hasarlı bina var mı? Düzce artçılar devam ediyor mu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5,2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Düzcelileri tedirgin eden depremin ardından yıkılan, hasar alan bina olup olmadığı merak ediliyor.

Düzce yıkılan hasarlı bina var mı? Düzce artçılar devam ediyor mu?

5 şiddetindeki depremin hemen ardından 4,3 şiddetinde bir artçı kaydedildi. Düzce Valisi yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, "Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'a sürpriz teklif! Biz üretelim
Otomotiv

TOGG'a sürpriz teklif! Biz üretelim

Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Devrim arabalarının kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik, Sakarya'da kurduğu fabrikada yarım kalan haya..
Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı
Kültür - Sanat

Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

Diyarbakır’da 6 gün sürecek olan Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 53 metrelik örgülü peynirin kesimiyle başlarken, Rize ile bir..
Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Dünya

Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan'a yaşanan çatışmalarda 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin de yaralandığını duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay