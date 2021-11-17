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Gündem Düzce Valisi, depremin ardından köyleri ziyaret etti! 'Gerekli tedaviler uygulandı'
Gündem

Düzce Valisi, depremin ardından köyleri ziyaret etti! 'Gerekli tedaviler uygulandı'

Düzce Valisi Cevdet Atay, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkılan binanın söz konusu olmadığını belirterek, "Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Kaymakamlarımızla sürekli görüşüyoruz. Sürekli sahadayız. Allah'a hamdolsun olumsuz bir durum söz konusu değil. Sadece panik anında bazı vatandaşlarımızın korku kaynaklı hastanelere başvuruları söz konusu oldu. Onlara da gerekli tedaviler uygulandı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:12:00 -
Düzce Valisi, depremin ardından köyleri ziyaret etti! 'Gerekli tedaviler uygulandı'

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkılan binanın söz konusu olmadığını belirterek, "Tüm ihbarları titizlikle takip ediyoruz, titizlikle inceliyoruz ve değerlendiriyoruz." dedi.

Vali Atay, Çilimli ilçesine bağlı İslahiye ve Döngelli köylerini ziyaret ederek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Atay, ziyaretleri kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntı yaşandığını hatırlattı.

Vatandaşların doğal olarak panik yaptığını dile getiren Atay, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Atay, köyleri ziyaret ettiklerini, herhangi olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

"Onlara da gerekli tedaviler uygulandı"

Ekiplerin sahadaki tespit ve tarama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Atay, "Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Kaymakamlarımızla sürekli görüşüyoruz. Sürekli sahadayız. Allah'a hamdolsun olumsuz bir durum söz konusu değil. Sadece panik anında bazı vatandaşlarımızın korku kaynaklı hastanelere başvuruları söz konusu oldu. Onlara da gerekli tedaviler uygulandı." dedi.

Atay, ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkılan binanın söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Ciddi oranda bu anlamda olumsuz bir durum söz konusu değil. Tabii ufak tefek sıva çatlağı tarzı resimler bize de iletiliyor. Tüm ihbarları titizlikle takip ediyoruz, titizlikle inceliyoruz ve değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşları sakin ve dikkatli olmaya çağıran Atay, "Sosyal destek ekiplerimiz, psikolojik destek vermek adı altında sahadalar. Talep olduğu anda insanların evine gitmek de dahil olmak üzere her türlü tedbiri aldılar. İlimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah böyle afetleri memleketimizin hiçbir yerinde göstermesin." ifadelerini kullandı.

Vali Atay, ziyaretleri sırasında çocuklara çikolata ve kitap dağıttı.

Bir market sahibi Atay'a deprem anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini izletti.

Atay, daha sonra Konuralp ilçesinde yurtları ziyaret ederek öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulundu, onlarla sohbet etti.

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