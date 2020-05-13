  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce Üniversitesi’nde ahşap işleri uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

DÜZCE (İHA) – Bünyesinde birçok araştırma ve uygulama merkezini barındıran Düzce Üniversitesi; Düzce ili ve Anadolu coğrafyasının ahşap işleri ile ilgili teorik, uygulamaya yönelik deneysel çalışmalar yapmak ve projeler üretmek amacıyla Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulumunu gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:30:06 -
Düzce Üniversitesi’nde ahşap işleri uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

DÜZCE (İHA) – Bünyesinde birçok araştırma ve uygulama merkezini barındıran Düzce Üniversitesi; Düzce ili ve Anadolu coğrafyasının ahşap işleri ile ilgili teorik, uygulamaya yönelik deneysel çalışmalar yapmak ve projeler üretmek amacıyla Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulumunu gerçekleştirdi.


Ahşap bina, mobilya, yat/tekne, aksesuar ve malzeme gibi konularda kamu kuruluşlarının ve özel kişilerin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik araştırma ve incelemeler yapacak olan Merkez, görüş bildirmek, rapor hazırlamak ve proje çalışmaları yapmak gibi faaliyetler yürütecek. Düzce ili ve çevresinde alanla ilgili uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirecek Merkez, dezavantajlı olarak nitelendirilen bireyleri çeşitli hobi çalışmaları ile rehabilite etmek ve yeniden topluma kazandırmak gibi uygulamalar da hayata geçirecek. Tarihi ahşap binaların envanterlerini çıkararak, röleve, restorasyon, konservasyon, restitüsyon projeleri hazırlayacak olan Düzce Üniversitesi Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, ulusal ve uluslararası semineler, konferanslar düzenlemek; workshop çalışmaları gerçekleştirmek; meslek sahibi olmayan bireyleri ahşap işlemeciliği ve mobilya konusunda meslek edindirmeye yönelik çeşitli eğitim ve kurslar düzenlemek gibi daha birçok faaliyet yürütecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı