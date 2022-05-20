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Ekonomi Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Düzce Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 15:20:00 -
Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosu  başvuruları  ilana  çıkılan  birimlere;  Profesör  ve  Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 20.05.2022 - 03.06.2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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