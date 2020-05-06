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Aktüel

Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinden öğretmenlere destek

Düzce Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü "Öğrenen Öğretmenler İçin Her Güne Bir Webinar" adlı programda Düzce Üniversitesi öğretim elemanları eğitim verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:58:12 -
Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinden öğretmenlere destek

Düzce Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü "Öğrenen Öğretmenler İçin Her Güne Bir Webinar" adlı programda Düzce Üniversitesi öğretim elemanları eğitim verdi.


Uzaktan eğitimin sürdüğü bu günlerde öğretmenlerimiz için hazırlanan hizmet içi eğitim programlarında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Pınarcık, "Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları" konusunda sunum yaparken, Düzce Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş ise, "Korona Günlerinde Çocuklarla Evde Nitelikli Zaman Geçirmek " başlığı adı altında katılımcı öğretmenleri bilgilendirdi.


Online olarak gerçekleştirilen eğitimler 21 Nisan 2020 tarihinde başladı ve 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Her gün farklı bir konuda, üniversitelerle işbirliği ile devam edecek olan "Öğrenen Öğretmenler İçin Her Güne Bir Webinar" adlı programa; http://duzce.meb.gov.tr/www/ogrenen-ogretmenler-icin-her-gune-bir-webinar/icerik/4230 internet adresinden başvuru yaparak katılabilirsiniz.

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