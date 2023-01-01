Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
Düzce Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Başvuru Tarihleri: 30.12.2022-13.01.2023
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