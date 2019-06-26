0553 313 94 23

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Doğuma Hazırlık Eğitimleri’ verilmeye başlanıyor

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde “Doğuma Hazırlık Eğitimleri” verilmeye başlanıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:10
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Doğuma Hazırlık Eğitimleri’ verilmeye başlanıyor

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde “Doğuma Hazırlık Eğitimleri” verilmeye başlanıyor.


Düzce Üniversitesi Hastanesi yataklı servislerinin 2’nci katında verilecek olan “Doğuma Hazırlık Eğitimleri” ile anne adaylarının; doğumdan beklentilerini ortaya koymak, gevşeme ve nefes egzersizleri yoluyla doğum ağrısıyla baş etmesini kolaylaştırmak, doğum yöntemi ile ilgili tercihlerini belirlemek ve doğuma aktif katılması sağlanacak.


Toplam 12 saatten oluşan programda, Doğuma Hazırlık Eğitmeni olan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Süzer Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Hacer Gülen Savaş tarafından gebelere; ağrısız doğum, doğumda rol alan kaslar ve hormonlar, doğumun aşamaları, korkunun doğuma etkisi, doğuma özel nefes ve gevşeme egzersizleri, doğuma fiziksel ve zihinsel hazırlık, en iyi doğum ortamı, doğumda mahremiyet, doğum provası gibi konu başlıklarında eğitimler verilecek. 14’üncü gebelik haftasından doğuma kadar olan süreçteki gebelerin başvuru yapabildiği eğitim programına gebeler isterse tek, isterse eşleri ile birlikte katılabilecek.


Eğitimle ilgili olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalı tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili anneler doğumun şeklinden çok doğumun niteliği önemlidir. Hayatınızın en önemli anına hazırlanmak sizin elinizde. Lütfen bebeğiniz ve kendiniz için bir şey yapın ve doğuma hazırlık eğitimlerine katılın” ifadelerine yer verildi.


“Doğuma Hazırlık Eğitimleri” ile ilgili 0 505 629 58 86 telefon numarasından ayrıntılı bilgi verilerek kayıtlar alınmaya başlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:10
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitim verecek robotlar geliyor
    1. Eğitim verecek robotlar geliyor
    2. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    3. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    4. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    5. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    6. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    7. Aşırı sıcaklara dikkat
    8. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    9. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    10. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    11. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    12. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    13. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    14. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    15. Kleopatra Koyu davası
    16. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    17. 22 branşta ücretsiz il spor merkezi..
    18. 28 Şubat mağdurunun göreve iade umudu
    19. Almanya’da spor, kültür ve eğlence..
    20. Malezya’da 5 binden fazla kaçak..
    21. Patlıcandan tatlı mı olur demeyin!..
    22. Yalova’da susturuculu silahla saldırı
    23. Canikli muhtarlardan Başkan Demir’e..
    24. ANALİZ - Güney Kafkasya’da yeni kriz
    25. Anadolu’nun en büyüklerinden Taşhan’da..
    26. İran Petrol Bakanlığı çalışanı kadın..
    27. Telefon kablolarını çalmaya çalıştılar
    28. Jandarmadan otele kaçak içki operasyonu
    29. MTSO’dan İSO 500 listesine giren..
    30. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden eski..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler