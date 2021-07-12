  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkentte peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı
ASELSAN sürdürülebilirlik konusunda da Türkiye’nin milli gücü
Küçükçekmece'de korkutan yangın
FETÖ’cü Uslu’dan küstah paylaşım!
Ekonomi Düzce Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Düzce Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 29 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:09:00 -
Düzce Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Düzce Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmekte. Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Doçent ve Profesör kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Başvuru Tarihleri: 08.07.2021 - 30.07.2021

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay