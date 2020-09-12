Düzce Tapu Müdürlüğünde 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

DÜZCE (AA) - Düzce Valiliği, Tapu Müdürlüğünde görevli 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, temaslı olduğu düşünülen 5 personelin ise yayılımı engellemek adına karantinaya alındığını bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Düzce Tapu Müdürlüğünde tüm personelin 7 Eylül Pazartesi günü virüsün yayılımını engellemek ve başka bir personelde virüs olup olmadığını tespit etmek amacıyla filyasyon ekibi tarafından genel tarama testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, 3 personelde vaka tespit edildiği ve temaslı olduğu düşünülen 5 personelin karantinaya alındığı vurgulanarak, "Tapu Müdürlüğünde alınan idari tedbirler sonucunda 11 Eylül Cuma günü esnek çalışılmaya geçilmiş olup görev başında olmayan diğer personellerin yerine İlçe Tapu Müdürlüklerinden geçici görevle personel görevlendirilmiş 14 Eylül Pazartesi günü mesai başlangıcı ile işlemlere normal seyrinde devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.



