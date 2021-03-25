Düzce Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Düzce sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
İslâm dünyasında her yıl mânevî bir ilkbaharın hüküm sürdüğü bir dönemdir Ramazan. Hicrî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan, farz kılındığı günden beridir bütün İslâm tarihi boyunca Müslümanlar tarafından büyük bir özlem ve sevinçle karşılanmıştır. Bu sebeple Düzce ilinde oturan vatandaşlarımız Ramazan orucunu tutmak için Diyanet imsak ve iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, Düzce sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Düzce sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Günahlarından dolayı tövbe etmek dinimizde sürekli üzerinde durulan konulardandır. Özellikle kıymetli günler ve geceler de tövbe etmenin önemi daha büyüktür. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazanda tövbe etmenin manası bir başkadır. Taberani’nin bir eserinde “Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır” hadisini rivayet ettiği görülmüştür. İşte “ Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Düzce’de imsak ve iftar vakti saat kaçta?” sorularının cevabı…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Düzce İmsakiyesi 2021