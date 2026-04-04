Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar! Suriye'de halk sokaklara indi
Ankara'da feci kaza! 5 ölü ve çok sayıda yaralı var
Ankara'da feci kaza! 5 ölü ve çok sayıda yaralı var

Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi.

Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

 

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Cenaze konvoyunda kaza: Yaralılar var
Cenaze konvoyunda kaza: Yaralılar var

Yerel

Cenaze konvoyunda kaza: Yaralılar var

Büyük faciayı yaşadılar! Yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 kişi öldü, 27 kişi ağır yaralandı
Büyük faciayı yaşadılar! Yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 kişi öldü, 27 kişi ağır yaralandı

Dünya

Büyük faciayı yaşadılar! Yolcu otobüsü kaza yaptı: 9 kişi öldü, 27 kişi ağır yaralandı

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Gündem

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Otomotiv

Her telefona güvenmeyin! Kaza sonrası bir de dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

