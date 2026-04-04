Gündem
Halkın parası Özgür Özel'in makam aracına gitmiş! Yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar

Halkın parası Özgür Özel'in makam aracına gitmiş! Yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar

Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VİP dönüşümünün belediye kasasından karşılandığı fatura ve kayıtlarla ortaya kondu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes aracın VİP dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından yapıldığı fatura ve detaylarıyla ortaya çıktı. Kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili çarpıcı bir tabloyu gün yüzüne çıkaran milyonluk faturalar, Özkan Yalım’ın CHP’den neden ihraç edilemediğine dair iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.

7.7 MİLYON TL’LİK FATURA: İKİ ARAÇ, TEK KALEM

 

Dosyaya giren ifadeye göre DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL’yi bulan iki ayrı fatura kesildi. Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL’lik tek bir fatura düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL ADINA KAYITLI ARACA UŞAK HALKININ CEBİNDEN VIP DÖNÜŞÜM

Yapılan incelemelerde VİP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edildi. Diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, dosyadaki en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı.

 

İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem “yetki yok” uyarısı verdi. Ancak Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açıldı ve aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu kesinleşti. Bu bulgu, “Uşak Belediyesi kasasından çıkan parayla Özgür Özel’in aracına VIP dönüşüm yapıldığı” iddiasını doğrudan soruşturma evrakına giren somut tespitler arasına taşıdı.

YALIM’A ATFEDİLEN “ALTINDAKİ ARABAYI BEN ALDIM” SÖZLERİ SORUŞTURMA BULGULARIYLA ÖRTÜŞÜYOR

 

Daha önce Özkan Yalım’ın kamuoyuna yansıyan “Özgür Özel’in altındaki arabayı ben aldım” şeklindeki sözleri, soruşturma kapsamında bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan faturalar ve araç sahipliği tespitleri, Yalım’a atfedilen sözleri destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Yalım’ın, “İhraç ederseniz bildiklerimi anlatırım” dediği yönündeki iddialar da soruşturma derinleştikçe daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

YALIM’A İHRAÇ YOK, KORUMA KALKANI VE SESSİZLİK DEVAM EDİYOR

Hakkındaki tüm iddialara rağmen CHP Genel Merkezi’nin Özkan Yalım hakkında herhangi bir ihraç süreci başlatmamış olması, kulislerde soru işaretlerini büyüttü. “Parti neden bu iddialar karşısında sessiz?” sorusu daha yüksek sesle sorulurken, savcılık kaynakları dosyada yeni delillerin incelendiğini ve soruşturmanın yeni isimlere uzanabilecek şekilde genişleyebileceğini belirtiyor.

MHP'den Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrılarına cevap: CHP'nin seçimden çok daha farklı sorunları var! Bizim önceliğimiz de seçim falan değil!

Ecdad düşmanı CHP zihniyeti yine iş başında! Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ırkçı Ümit Özdan'dan Sultan Abdülhamid Han'a çirkin saldırı!

CHP'de Özkan Yalım bu yüzden ihraç edilemiyor! "Bildiklerimi anlatırım" endişesi!

CHP’li Bolu Belediyesi’ne şafak operasyonu! Ekipler binada arama yapıyor

Cengiz

Bu boşuna zıplamiyor ya olan bitenden saniye saniye haberi var işin ucu kendisine dayanacagini biliyor telaşı bundan baksana bu kahramanların hiç birini disipline sevk ettirmiyor

Erçelik

Aynı hareketi ben yapmış olsam anında içerdeyim.
