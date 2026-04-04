Doktor hatası sağlığından etti: Ünlü oyuncu son durumunu paylaştı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doktor hatası sağlığından etti: Ünlü oyuncu son durumunu paylaştı!

Doktorun yanlış müdahalesi yüzünden 6 kez ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, hastane odasından son durumunu paylaştı.

Foto - Doktor hatası sağlığından etti: Ünlü oyuncu son durumunu paylaştı!

Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 6'ıncı kez bıçak altına yatmıştı.

Foto - Doktor hatası sağlığından etti: Ünlü oyuncu son durumunu paylaştı!

'BAĞIRSAKLARIMI KESTİLER' DEMİŞTİ Ünlü oyuncu yaşadığı talihsiz olayı şu sözlerle ifade etti: "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan." dedi.

Foto - Doktor hatası sağlığından etti: Ünlü oyuncu son durumunu paylaştı!

Bekiroğlu, katıldığı bir programda yaşadıklarını; "Sonra 6-7 ay kadar bekledik; en son Ekim ayında bir ameliyat daha oldum. Bu sefer kasımı aldılar ve aşağıya koydular, arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. Şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki ameliyatım daha olacak; biri Ocak'ta, diğeri Mart-Nisan gibi, inşallah." sözleriyle açıklamıştı.

Foto - Doktor hatası sağlığından etti: Ünlü oyuncu son durumunu paylaştı!

Ardından yaptığı bir başka paylaşımda ise yaşadığı sürece rağmen moralini koruduğunu vurgulayan oyuncu, “Bağırsağımızı kestiler, altı ameliyat geçirdik; üstüne iki operasyon daha çıktı diye tarzımızdan vazgeçecek değiliz” sözleriyle dikkat çekti.

Foto - Doktor hatası sağlığından etti: Ünlü oyuncu son durumunu paylaştı!

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM Tedavisi devam eden oyuncu, hastane odasından bir karesini daha yayınladı. Ameliyat sürecinin devam edeceğini belirten Aslı Bekiroğlu, "Bitmiyor, bir süre daha buralardayım" ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7

Yorumlar

Yavuz

sağlık bakanımız birilerine görev versede bilkent hastanesini hasta olaylarını takip etseler. Muhakkak her yerdebir şeyler var. Hasta şikayetlerini dikkate kimse almıyor. doktor müsaitse kelimesi var ya o hiç müsait olmuyor.
