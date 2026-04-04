Bir ABD savaş uçağı daha Hürmüz'ün dibini boyladı!
Bir ABD savaş uçağı daha Hürmüz'ün dibini boyladı!

Basra Körfezi’nde ikinci ABD savaş uçağının da düştüğü bildirildi. The New York Times’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, pilot kurtuldu ve uçak Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü.

New York Times (NYT), Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazdı.

NYT'nin konuya yakın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'nde bugün ikinci ABD savaş uçağı daha vurularak düşürüldü.

Uçağın pilotu olaydan kurtuldu.

Öte yandan A-10 Warthog savaş uçağı, Hürmüz Boğazı yakınında F-15 savaş uçağıyla aynı anlarda düşürüldü.

 

NBC: Pilot sağ kurtuldu

Öte yandan Amerikan NBC televizyonu konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde A-10 tipi savaş uçağının vurulduktan sonra Kuveyt hava sahasına girdiğini belirtti.

İrtifa kaybında pilotun atlayarak kurtulduğu ve uçağın düştüğü kaydedildi.

 

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Ccc

Sağ yakalanan pilotlar kazığa oturtulsun.

hasel

Çok güzel.Hayduta zarar verilince ne keyifli oluyor.Ey ABD,senin imparatorlüğün de BİTECEK.İran,senin karşında SİNMEYECEK.
