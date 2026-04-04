İSÖ’nün 18 aparatı tahliye edilince algıya başladı! Sen elebaşısın boşuna hayal görme

Buğra Kardan İstanbul

Mega şehir İstanbul’u ahtapot gibi saran, İBB ve 30 iştirakine akbaba gibi çöken çetenin başı Ekrem İmamoğlu dahil 407 sanığın yargılandığı büyük yolsuzluk davasında 18 isim için tahliye kararı çıkmasıyla kirli propagandalara hız verildi. Kara para trafiğinde kurye olarak kullanılan ya da aparat görevi gören sanıkların cezaevinde yatış süreleri, sağlık durumları göz önünde bulundurularak salıverilmelerinin ardından İmamoğlu ve şürekâsından davayı itibarsızlaştırmaya dönük söylemler peş peşe geldi. İmamoğlu, X paylaşımında “Allah milletimizi iftiralardan ve hukuksuzluklardan korusun” ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Yargılamayı baltalamak için elinden geleni yapan İmamoğlu’ndan aşağı kalmayan CHP’liler de ifadelerini geri çeken itirafçılara ve tahliyeleri dillerine dolayarak iddianamenin çöktüğü safsatasına sarıldılar. Her tartışmanın ve kavganın içinde olan Gökhan Zeybek, Umut Akdoğan, Mahmut Tanal, Sibel Suiçmez, Yunus Emre, Özgür Çelik koro hâlinde dava dosyasının içinin boş olduğu yaygarası kopardı.

Tahliye beraat demek değil

Tahliye kararları çıkar çıkmaz İBB’ye yönelik yolsuzluk davasını hedef alan İmamoğlu ve şürekâsına tepki yağdı. Hukukçular, tahliyenin beraat manasına gelmediğini anımsattılar. Dolayısıyla İmamoğlu ve CHP’lilerin mahkemenin 18 ismi salıverme kararının akabinde iddianamenin çöktüğü, davanın anlamsızlaştığı yalanını ortaya atmalarının nafile bir girişim olduğunu vurguladılar. İmamoğlu’na “Çete başı olarak yargılandığını unutma. Boşa umutlanma”, CHP’lilere de “Daha dava yeni başlıyor. Tahliye edilenleri bırakın da ağır delillere ve itirafçılara bakın” diye seslendiler.

SKANDALLARIN STARI

Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “Yolsuzluk davasında 18 şüphelinin tahliye edilmesiyle algı oyunlarına başlandı. İmamoğlu ve ekibi, davayı itibarsızlaştırma yarışına girdi.İlk aşamada tutukluluğun geçici olduğu akıldan çıkarılmamalı. Kati karar çıkana kadar tutukluluğun ön tedbir olduğu unutulmamalı. Tahliye beraat anlamını taşımaz. Şüphelinin kaçma ya da delil karartma imkânı olmadığı takdirde bırakılması doğaldır. Bunun bir algı oyununa alet edilmemesi gerekmektedir. Görüyoruz ki İmamoğlu ve taifesince tahliyeleri takiben iddianamenin hatta davanın içi boş olduğu çığlığı atılmaktadır. Bu çığlığa aldanılmamaktadır. Çünkü İmamoğlu ve taifesinin algı oyununa doymadığı bilinmektedir. İlla ‘İddianame gelsin’ diyen İmamoğlu ve arkadaşları idi. Önemli kanıtlar ihtiva eden iddianame gelince ‘İçi boş’ diye bağıran da İmamoğlu ve arkadaşları idi. Dava başlayınca yargılamaları baltalamaya kalkan da yine onlar idi. Neyin içi boş? O itiraflar, deliller ne? İddianame de dava da dolu. Boş laf eden ise İmamoğlu ve arkadaşları. Ey İmamoğlu ve arkadaşları durun. Davada sıra daha esas tanıklara, itirafçılara gelmedi. Ey Özgür Özel, esas deliller daha ortaya dökülmedi. Gerçi Özel, boşuna Silivri’ye gidip gelmiyor. O, muhakkak İmamğlu’ndan bir şeyler elde etmiştir. Ve İmamğlu, şu anda algı oyunu yapmaktadır. CHP’liler de öyle. Yine İmamoğlu, tahliyeleri takiben iftiralarla karşı karşıya olduğundan yakınmaktadır. Bir nevi kirli propaganda yapmaktadır ama boşuna umutlanmasın. Çünkü onun kurtuluşu yok. Çünkü bir numaralı şüpheli o. Her skandalın starı o. Artık hakikatler örtülmez. İmamoğlu’nun kurtulmak için uygulaması gereken yöntem ise belli. O da ‘Skandallar esnasında ölmüştüm’ demek. “

TİYATROLARLA BİR YERE VARILAMAZ

Avukat Sinan Pak da şunları belirtti: “Tahliye edilen 18 şüphelinin eylem sayısı çok değil. Anılan şüphelilerin tutuklu kaldıkları süre alacakları cezayı tamamlıyor olmalı. Bu tahliyeler, davanın hakkıyla görüldüğünün işareti. İlaveten mahkeme heyetinin kılı kırk yararak ilerlediğinin emaresi. Heyet, iyi yönetim sergiliyor. Adil kararlar veriyor. Şüphelilerin hâllerini, tahliye şartlarını dikkate alıyor. Demek ki heyete baskı yapılmıyor. Bunun yanında tahliye beraat manasına gelmez. O nedenle İmamoğlu ve CHP’liler, boşa kürek çekmesinler. Nafile iddianameyi karalamaya, davayı kötülemeye teşebbüs etmesinler. Yararı olmaz. Bu tahliyeler, davanın boş olduğunu değil de dolu olduğunu ortaya koyar. Hassas yüründüğünü ifade eder. İmamoğlu, algı oyunlarıyla kurtulamayacağını anlamalıdır. Tahliye kararlarını kullanarak davayı itibarsızlaştırmaktan kaçınmalıdır. Baş şüpheli olduğunu idrak etmelidir. Daha ağır ithamlar, itiraflar, delillerle karşılaşacağını unutmamalıdır. İmamoğlu’nun boş çırpınışları bırakıp delilleri çürütmeye odaklanma vakti geldi. Artık tiyatrolarla, algılarla bir yere varılamayacağı açıktır.”

İSÖ’nün aparatları Silivri'den salındı

n “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne ilişkin 407 sanığın yargılandığı davanın önceki günkü geç saatlere kadar devam eden duruşmasında 18 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan 15’inci duruşmada mahkeme heyeti; tutuklu sanıklar İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Ağaç AŞ Satın Alma Şefi Fatih Yağcı, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, taşımacılık işiyle uğraşan Ebubekir Akın, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, İSPER AŞ personeli Davut Bildik, eski İstanbul Planlama Ajansı çalışanı Esra Huri Bulduk, sosyal medya hesap yöneticisi Mahir Gün, şoför Kadir Öztürk, bir firmanın çalışanı Başak Tatlı, İmamoğlu İnşaat AŞ çalışanı Baran Gönül, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in şoförü Hüseyin Yurttaş, Mustafa Bostancı, Şehide Zehra Keleş, iş insanları Altan Ertürk, Ali Üner ile Evren Şirolu’nun tahliyesine karar verdi. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ile eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Fatih Keleş, İmamoğlu’nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve avukatı Mehmet Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 89 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Duruşma 6 Nisan Pazartesi günü devam edecek.