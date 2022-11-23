Düzce depremiyle ilgili Bakan Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremde, yaralı sayısının son belirlemelere göre 93 olduğunu duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.