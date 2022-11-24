Düzce depremindeki faciayı bakın ne önledi

Sabah yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında hükümetin kentsel dönüşüm politikasını överken düzce depreminde yaşanması muhtemel bir faciayı bu politikanın önlediğini savundu.

İşte yazının o bölümü:

Dün sabaha karşı Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, bize 1999 yılındaki Marmara Depremi'ni hatırlattı.

Panik nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Son Düzce Depremi, 12 Kasım 1999'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremden daha sert şekilde hissedildi. Uzmanlar bunu dünkü depremin zemine yakın olmasına bağlıyor.

Peki bu depremi nasıl ucuz atlattık? Bunun tek bir açıklaması var: "Devlet büyük bir kentsel dönüşüm kampanyası yürüterek Düzce'deki yapı stokunun yüzde 80'ini yeniledi. Bu önemli hizmet dün Düzce'de çok daha büyük bir faciayı önlemiş oldu."



"Deprem değil bina öldürür" sözünün ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk.

Son deprem aynı zamanda bir soruyu daha gündeme getirdi: "İstanbul büyük bir depreme hazır mı?" İstanbul'u değil cumhurbaşkanlığı koltuğunu düşünen Ekrem İmamoğlu'ndan bu konuda bir adım beklemek büyük hata olur.



Evet, İstanbul'daki yapı stokunun önemli bir kısmının Düzce'deki gibi bir değişime ihtiyacı var. Haksızlık etmeyelim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda iyi çalışıyor. Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul'da müthiş bir gelişme yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

Ancak şimdi daha kapsamlı bir strateji izleyerek İstanbul'u beklenen bir depreme hazırlama zamanı. Umarım konuşulan şeyler eskiden olduğu gibi zamanaşımına uğramaz. Çünkü biz unutsak da deprem bizi unutmuyor.