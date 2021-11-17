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Gündem Düzce depremi yıkılan çöken bina var mı?
Gündem

Düzce depremi yıkılan çöken bina var mı?

Düzce deprem bina yıkıldı mı son durum | Düzce merkezli bir deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen depremin ardından pek çok kişi bölgede hasar olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 16:05:00 -
Düzce depremi yıkılan çöken bina var mı?

Düzce'de saat 15.40'ta bir deprem kaydedildi. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde deprem hissedildi. Peki, depremde yıkılan ev var mı?

Düzce depremi yıkılan çöken bina var mı?

Düzce'de saat 15.40'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Düzce Valisi yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

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