Düzce depremi sonrası cam fabrikasında dehşete düşüren görüntüler!

Türkiye, geçtiğimiz gün Düzce'de meydana gelen 5,9'luk bir depremle sarsıldı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İlçedeki depremin derinliğiyse 6,81 kilometre.



Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan toplam 212 artçı sarsıntı kaydedildi.

93 kişi yaralandı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Cam fabrikasında sağlam cam kalmadı

Depremin ardından Düzce'de faaliyet gösteren bir cam fabrikasının son hali görüntülendi. Fabrikada neredeyse tüm camların kırılmış halde olduğu görülürken, görüntüler depremin ne kadar sarsıntılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.